Ярославская область вошла в топ-5 регионов по качеству городской среды

Ярославская область вошла в первую пятерку лидеров в рейтинге регионов с наивысшим индексом качества городской среды 2020 года, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В сообщении отмечается, что область улучшила показатель с 191 до 198 баллов. Рейтинг опубликован на сайте министерства строительства и ЖКХ России. В числе лидеров рейтинга, также вошедших в топ-5 Москва, Санкт-Петербург, Московская и Тюменская области.

По данным пресс-службы, по итогам 2020 года повысили показатели индекса качества городской среды несколько городов Ярославской области. В частности, индекс города Любима вырос на 20 баллов, Углича на 14 баллов, Данилова и Гаврилова-Яма на 12 баллов, Рыбинска и Мышкина на 9 баллов, Переславля-Залесского на 6 баллов и Тутаева на 3 балла.

«Представляя обновленные данные, заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин отметил, что количество городов с благоприятной городской средой увеличилось с 299 до 375. Среднее значение индекса также возросло до 177 баллов (на 4%). Отрадно, что Ярославская область смогла улучшить показатель 2019 года. Очень хорошая динамика отмечена сразу по нескольким городам региона, а девять имеют индекс качества выше среднего по стране»,— рассказал заместитель председателя регионального правительства Виктор Неженец.

В составлении рейтинга специалисты учитывают ключевые принципы развития городов: озеленение, возможности досуга, разнообразие типов общественных пространств, развитость сферы услуг, состояние жилищного фонда и другие показатели.

В пресс-службе отметили, что в 2021 году запускается общефедеральная рейтинговая платформа по голосованию за объекты благоустройства. С 26 апреля по 30 мая на странице Ярославской области http://76.gorodsreda.ru/ жители могут проголосовать за благоустройство территории конкретного населенного пункта области. Город с наибольшим количеством голосов в 2022 году попадут в список для проведения работ в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и программы «Решаем вместе».

Алла Чижова