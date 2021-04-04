Еще 22 ямальца за сутки заразились коронавирусом

За прошедшие сутки в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) было подтверждено 22 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с заболеванием.

С начала пандемии COVID-19 подтвердился у 38 079 человек, более 36,6 тыс. пациентов выздоровели, 408 больных скончались.

В России за минувшие сутки зарегистрировали еще 8 817 случаев COVID-19. С начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились 4 580 894 россиянина. Из них более 4,1 млн человек выздоровели, 100 374 пациента скончались.