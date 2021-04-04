В Тюменской области COVID-19 подтвердился у 53 человек, пять пациентов скончались

За минувшие сутки в Тюменской области выявили 53 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, пять человек скончались. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с заболеванием.

Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 33 817 человек. Более 31,8 тыс. пациентов выздоровели, еще 414 больных скончались.

В России за минувшие сутки зарегистрировали еще 8 817 случаев COVID-19. С начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились 4 580 894 россиянина. Из них более 4,2 млн человек выздоровели, 100 374 пациента скончались.