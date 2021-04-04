В ХМАО за сутки выявили 69 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки на территории Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) было зарегистрировано 69 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщили в региональном оперативном штабе.

Диагноз был подтвержден у жителей 14 муниципалитетов. Большинство новых больных зарегистрировано в Ханты-Мансийске. Там COVID-19 заболели 15 человек. На момент выявления у 51 пациента были симптомы ОРВИ, у 14 диагностирована пневмония, еще четверо переносили болезнь в бессимптомной форме.

По данным на 4 апреля, в Югре с начала пандемии было инфицировано 54 465 человек, более 52,9 тыс. пациентов выздоровели, 784 больных скончались.