В Кольцово на десять часов задержали самолет до Антальи

В аэропорту Кольцово Екатеринбург на десять часов задержали вылет самолета авиакомпании Azur Air, который должен был лететь в Анталью (Турция). Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, задержка произошла по технической причине. Время вылета перенесено с 3:20 на 13:00. На рейс было зарегистрировано 193 пассажира, в том числе 53 ребенка. На время ожидания рейса все пассажиры были размещены в гостинице, отметили в прокуратуре.

Сотрудники ведомства контролируют оказание необходимых услуг. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.