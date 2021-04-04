31 тысячу случаев COVID-19 выявили в Удмуртии с начала пандемии

В Удмуртии зарегистрировали 77 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе у пяти детей до 14 лет, 25 человек старше 65 лет, сообщает оперативный штаб республики. Диагноз подтвердился у 35 жителей Ижевска, девяти жителей Сарапула, восьми жителей Шарканского района, шести жителей Глазова, четырех жителей Камбарского района, трех жителей Алнашского района, двух жителей Воткинска, двух жителей Сарапульского района, по одному случаю зарегистрировано в Балезинском, Граховском, Каракулинском, Кезском, Киясовском, Увинском, Ярском районах и Можге.

74 человека выздоровели. 48 221 человека всего вакцинировали, из них 35 167 получили второй компонент.

Всего на 4 апреля в Удмуртии зарегистрировано 31 058 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, 27 593 человека выздоровели, 388 скончались. 2 589 заболевших находятся в удовлетворительном состоянии, 407 средней степени тяжести, 81 в тяжелом состоянии.