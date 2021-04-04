В Красноярске аварийно приземлился самолет, летевший из Токио во Франкфурт

В аэропорту Красноярска совершил аварийную посадку Boeing-787, который следовал по маршруту Токио—Франкфурт. На нем находились 79 человек, посадка прошла успешно, сообщила пресс-служба аэропорта. Источник «РИА Новости» утверждает, что причиной инцидента мог стать отказ одного из двигателей.

«Я могу подтвердить факт аварийной посадки. Самолет приземлился в аэропорту "Красноярск" в 6:10 по местному времени (2:10 по московскому). На его борту находилось 69 пассажиров, 10 членов экипажа»,— сказал представитель пресс-службы аэропорта «Интерфаксу».

По информации «РИА Новости», рейс выполняет японская All Nippon Airways. «По предварительным данным, причиной посадки может быть отказ левого двигателя. Благополучно приземлился»,— сказал собеседник агентства.