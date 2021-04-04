04 апреля, воскресенье
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

В Красноярске аварийно приземлился самолет, летевший из Токио во Франкфурт

В аэропорту Красноярска совершил аварийную посадку Boeing-787, который следовал по маршруту Токио—Франкфурт. На нем находились 79 человек, посадка прошла успешно, сообщила пресс-служба аэропорта. Источник «РИА Новости» утверждает, что причиной инцидента мог стать отказ одного из двигателей.

«Я могу подтвердить факт аварийной посадки. Самолет приземлился в аэропорту "Красноярск" в 6:10 по местному времени (2:10 по московскому). На его борту находилось 69 пассажиров, 10 членов экипажа»,— сказал представитель пресс-службы аэропорта «Интерфаксу».

По информации «РИА Новости», рейс выполняет японская All Nippon Airways. «По предварительным данным, причиной посадки может быть отказ левого двигателя. Благополучно приземлился»,— сказал собеседник агентства.

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя