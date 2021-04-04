Нытвенский металлургический завод сократил чистый убыток еще на 25,8 млн рублей

АО «Нытва» (управляет Нытвенским металлургическим заводом) раскрыло финансовую отчетность за 2020 год. Как следует из документа, выручка предприятия составила 2,317 млрд руб (в 2019-м — 2,406 млрд руб.). Чистый убыток общества за отчетный период — 116,1 млн руб. Годом ранее это показатель достигал 141,9 млн руб., в 2018 году — 231 млн руб.
Нытвенский металлургический завод — одно из старейших предприятий Западного Урала, основанное в 1756 году. Производит монетные заготовки, ленты, гильзы, столовые приборы.