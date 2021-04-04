В ЖК «Доминант» почти за 200 млн рублей продается коммерческое помещение

В ЖК «Доминант» на ул. Луначарского, 99 за 199 млн руб. продается коммерческое помещение свободного назначения площадью 1,7 тыс. кв. м. Как сообщается в объявлении на сайте avito.ru, помещение с отдельным входом расположено на 1 этаже жилого комплекса. У коммерческой площади есть готовые арендаторы.

Отметим, ЖК «Доминант», расположенный вблизи Центрального рынка, был сдан в эксплуатацию девелопером «Талан» в конце минувшего года. По данным сайта администрации Перми, разрешение на ввод было получено ООО СЗ «Талан-Регион-5» 30 декабря 2020 года. Общая площадь многоквартирного дома со встроено-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой составляет 60,7 тыс. кв. м. Объект рассчитан на 515 квартир и имеет переменную этажность (1, 2, 23, 24 этажа).