Умер актер Артем Тынкасов

Умер актер театра и кино Артем Тынкасов, сообщил директор московского «Гоголь-центра» Алексей Кабешев. Ему было 50 лет. Причина смерти не уточняется.

«Умер Артем Тынкасов. Вот так. Хочу запомнить его таким. Все, не могу ничего писать»,— написал господин Кабешев в Facebook.

Господин Тынкасов родился в 1970 году. В 1994 году был зачислен в труппу театра «Содружество актеров Таганки». Снялся в нескольких фильмах и сериалах: «Не покидай…» (1989), «Грязная работа» (2009), «Истребители» (2013) и других. Играл в Рижском академическом театре русской драмы, а также в московских «Современнике» и театре им. Маяковского.