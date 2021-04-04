Победителями премии BraVo стали Дима Билан, Zivert и Little Big

В Москве прошла церемония награждения лучших музыкантов в области популярной музыки по версии международной профессиональной музыкальной премии BraVo. Певцом года стал Дима Билан, а группой года — Little Big, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Русской медиагруппы».
Лауреаты премии BraVo:
- «Певец года» — Дима Билан,
- «Певица года» — Zivert,
- «Группа года» — Little Big,
- «Поэт-песенник года» — Ирина Дубцова,
- «Композитор года» и «Саундтрек года» — Ханс Циммер,
- «Дуэт года» — певец Николай Басков и блогер Даня Милохин,
- «Песня года» — «Комета» Jony,
- «Альбом года» — «7» Artik & Asti,
- «Музыкальное видео года» — «Зацепила» Артура Пирожкова,
- «Открытие года» — Dabro.
2 апреля прошла церемония награждения лауреатов BraVo в области классического искусства. Лауреатами стали Пласидо Доминго, Богдан Волков, Альбина Шагимуратова.
Премия BraVo была учреждена в 2017 году, вручается с 2018 года. В 2019 году лауреатами в области популярной музыки стали Филипп Киркоров, Полина Гагарина и BTS. В 2020 году церемония не проходила.