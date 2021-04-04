Победителями премии BraVo стали Дима Билан, Zivert и Little Big

В Москве прошла церемония награждения лучших музыкантов в области популярной музыки по версии международной профессиональной музыкальной премии BraVo. Певцом года стал Дима Билан, а группой года — Little Big, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Русской медиагруппы».

Лауреаты премии BraVo:

«Певец года» — Дима Билан,

«Певица года» — Zivert,

«Группа года» — Little Big,

«Поэт-песенник года» — Ирина Дубцова,

«Композитор года» и «Саундтрек года» — Ханс Циммер,

«Дуэт года» — певец Николай Басков и блогер Даня Милохин,

«Песня года» — «Комета» Jony,

«Альбом года» — «7» Artik & Asti,

«Музыкальное видео года» — «Зацепила» Артура Пирожкова,

«Открытие года» — Dabro.

2 апреля прошла церемония награждения лауреатов BraVo в области классического искусства. Лауреатами стали Пласидо Доминго, Богдан Волков, Альбина Шагимуратова.

Премия BraVo была учреждена в 2017 году, вручается с 2018 года. В 2019 году лауреатами в области популярной музыки стали Филипп Киркоров, Полина Гагарина и BTS. В 2020 году церемония не проходила.