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Победителями премии BraVo стали Дима Билан, Zivert и Little Big

В Москве прошла церемония награждения лучших музыкантов в области популярной музыки по версии международной профессиональной музыкальной премии BraVo. Певцом года стал Дима Билан, а группой года — Little Big, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Русской медиагруппы».

Лауреаты премии BraVo:

  • «Певец года» — Дима Билан,
  • «Певица года» — Zivert,
  • «Группа года» — Little Big,
  • «Поэт-песенник года» — Ирина Дубцова,
  • «Композитор года» и «Саундтрек года» — Ханс Циммер,
  • «Дуэт года» — певец Николай Басков и блогер Даня Милохин,
  • «Песня года» — «Комета» Jony,
  • «Альбом года» — «7» Artik & Asti,
  • «Музыкальное видео года» — «Зацепила» Артура Пирожкова,
  • «Открытие года» — Dabro.

2 апреля прошла церемония награждения лауреатов BraVo в области классического искусства. Лауреатами стали Пласидо Доминго, Богдан Волков, Альбина Шагимуратова.

Премия BraVo была учреждена в 2017 году, вручается с 2018 года. В 2019 году лауреатами в области популярной музыки стали Филипп Киркоров, Полина Гагарина и BTS. В 2020 году церемония не проходила.

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