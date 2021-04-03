03 апреля, суббота
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В Дагестане изъяли из незаконного оборота табачную продукцию на 500 млн рублей

В Махачкале сотрудники правоохранительных органов обнаружили склад с табачными изделиями, находящимися в незаконном обороте, сообщила пресс-служба УФСБ по Дагестану. Была изъята продукция на сумму 500 млн руб.

«На территории поселка Ленинкент Кировского района Махачкалы в складских помещениях, арендуемых индивидуальными предпринимателями, обнаружена находящаяся в незаконном обороте, в том числе не маркированная, табачная продукция, предназначавшаяся к сбыту»,— приводит «Интерфакс» выдержку из сообщения.

Предприниматели являются жителями Махачкалы. После изъятия незаконной партии товара было возбуждено уголовное дело по ст. 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство»).

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