В Дагестане изъяли из незаконного оборота табачную продукцию на 500 млн рублей

В Махачкале сотрудники правоохранительных органов обнаружили склад с табачными изделиями, находящимися в незаконном обороте, сообщила пресс-служба УФСБ по Дагестану. Была изъята продукция на сумму 500 млн руб.

«На территории поселка Ленинкент Кировского района Махачкалы в складских помещениях, арендуемых индивидуальными предпринимателями, обнаружена находящаяся в незаконном обороте, в том числе не маркированная, табачная продукция, предназначавшаяся к сбыту»,— приводит «Интерфакс» выдержку из сообщения.

Предприниматели являются жителями Махачкалы. После изъятия незаконной партии товара было возбуждено уголовное дело по ст. 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство»).