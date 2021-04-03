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«Ак Барс» проиграл «Авангарду» в первом матче серии плей-офф

Казанский «Ак Барс» потерпел поражение в первой игре полуфинальной серии Кубка Гагарина с «Авангардом». Матч завершился со счетом 3:1 в пользу омичей.

В составе победителей голы забили Кирилл Готовец, Кирилл Семенов и Клим Костин. Единственную шайбу у казанцев забросил Кирилл Петров.

Таким образом «Ак Барс» потерпел первое поражение в нынешнем плей-офф, «Авангард» повел в серии с казанцами со счетом 1:0. Следующая игра между командами пройдет 5 апреля в Казани. Она начнется в 19:00 по московскому времени.

"Ъ-Казань"


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