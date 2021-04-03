Воронежский «Факел» впервые не смог победить во второй части сезона ФНЛ

В домашнем матче 34-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) воронежский «Факел» был вынужден прервать свою серию из побед (их в итоге после возобновления первенства в 2021 году было одержано семь к ряду), не сумев переиграть «Нефтехимик» из Нижнекамска. Встреча закончилась боевой ничьей - 1:1.

Практически все самые интересные моменты этого матча 3957 зрителей, собравшихся на трибунах «Центрального стадиона профсоюзов», смогли увидеть в первом тайме. На 33-й минуте нападающий хозяев Андрей Разборов точным ударом открыл счет, но уже через три минуты его сравнял полузащитник гостей Александр Юшин. В дальнейшем обе команды показали довольно жесткую игру, но особенно отличились футболисты «Нефтехимика», которые на 82-й минуте оказались в меньшинстве. Хавбек Илья Петров получил вторую желтую карточку за жесткую игру и покинул поле. Впрочем, воронежцы за оставшееся время не смогли воспользоваться большинством.

После этой ничьи «Факел» с 50-ю очками опустился на 11-ю строчку в таблице ФНЛ. В следующем туре, 7 апреля, воронежцы отправятся в гости к ФК «Алания Владикавказ», который борется за выход в Российскую премьер-лигу.

С чего начинался конфликт «Факела» и руководства «Центрального стадиона профсоюзов», читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Андрей Цветков