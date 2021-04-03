В Новороссийске ожидается усиление южного ветра скоростью до 20 м/с

В Новороссийске ожидается усиление ветра, сообщили в пресс-службе администрации города. По данным городского Гидрометбюро сегодня, 3 апреля 2021 года, сохранится южный, юго-западный ветер скоростью 12-17 м/С. Завтра утром и днем ожидается южный, юго-восточный ветер скоростью 15-20 м/с. Высота волн 15-25 дм.

Жителей и гостей города просят быть внимательными и следить за сообщениями СМИ.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, 30 марта в Новороссийске было объявлено штормовое предупреждение в связи с усилением северо-восточного ветра порывами до 17-22 м/с.

В начале следующей недели Балканский циклон принесет на побережье Кубани, включая Новороссийск, ливни.

Наталья Решетняк