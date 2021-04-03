В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр предупредил о возможной гололедице в Москве и Подмосковье, в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.

«Период предупреждения с 21:00 3 апреля до 9:00 4 апреля. Местами гололедица»,— говорится на сайте Гидрометцентра. Сегодня в Москве и области три градуса тепла, возможны дожди и шел снег. Ветер — один метр в секунду.

Гидрометцентр отмечает степень погодной опасности разными цветами на карте. Зеленый означает, что оповещений о погоде не требуется. Желтый предупреждает о погоде, которая потенциально опасна для некоторых видов социально-экономической деятельности. Оранжевый и красный говорят о разной степени вероятности стихийных бедствий. Белый цвет на соответствующей карте означает отсутствие данных о погоде.