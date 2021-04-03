На Кубани 78 населенных пунктов и организаций подвержены угрозе лесных пожаров

Власти Краснодарского края составили перечень и взяли на контроль все населенные пункты, дачи и детские лагеря, которые находятся в зоне риска из-за угрозы лесных пожаров в 2021 году. Соответствующее постановление подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

В списке оказались 36 поселений, включая город Абинск, Большой и Малый Утриш (Анапа), село Прасковеевка (Геленджик), Горячий Ключ, поселок Абрау-Дюрсо и Шировкая Балка (Новороссийск), Саук-Дере (Крымский район) и другие.

В зоне риска находятся шесть детских лагерей, расположенных в Новороссийске, Крымском и Тбилисском районах, а также 36 садоводческих товариществ (СНТ) в Новороссийске и Геленджике.

Пожароопасный сезон в регионе начался с 1 апреля 2021 года.

Как писал “Ъ-Кубань”, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил увеличить штрафы для собственников и арендаторов объектов лесного фонда и земель сельскохозяйственного назначения за нарушение противопожарных мер.

Наталья Решетняк