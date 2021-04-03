Умер сооснователь ВШЭ Лев Любимов

Заместитель научного руководителя, сооснователь НИУ ВШЭ Лев Любимов умер на 85 году жизни, сообщили на сайте учебного заведения. Причина смерти не уточняется.

«Лев Любимов был одним из создателей Вышки, внес бесценный вклад в ее развитие. Подготовкой профессиональных кадров для преподавания он занимался с первых дней основания университета… Университет скорбит о смерти Льва Львовича и выражает соболезнования его родным и близким»,— говорится в сообщении.

Лев Любимов родился в Рязани в 1936 году. В 1959 году окончил Рязанский Государственный педагогический университет. Затем поступил в аспирантуру Института мировой экономики и международных отношений АН СССР. Ученое звание профессора он получил в 1984 году. Был членом специализированных ученых советов Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) и Института США и Канады РАН, в 1992–1996 годах — членом Совета по гуманитарному образованию при правительстве РФ. В 1995 году стал первым проректором НИУ ВШЭ, с 2006 года работал заместителем научного руководителя вуза.