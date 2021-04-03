В станице Варениковской благоустроят парк площадью 10 тыс. кв м

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В станице Варениковской Крымского района благоустроят парк площадью более 10 тыс. кв. м, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Работы запланированы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

В парке появятся детская игровая площадка, площадка для воркаута и площадка для проведения массовых мероприятий.

Рабочие уже приступили к реконструкции тротуаров, затем установят малые архитектурные формы, скамейки, приступят к озеленению парка и оборудуют его для доступа маломобильных групп населения.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в Краснодарском крае в 2020 году благоустроили 316 общественных и дворовых территорий в 73 городских и сельских поселениях. Самыми крупными реализованными проектами стали парк в станице Васюринской, зона отдыха в Каневском районе (общая площадь – 42 тыс. кв.м) и сквер вдоль набережной в Белореченске, а также сквер на ул. Турчанинова в Лабинске.

Наталья Решетняк