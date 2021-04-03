В Татарстане выявили еще 35 инфицированных коронавирусом

В Татарстане за последние сутки, 3 апреля, выявили 35 новых зараженных COVID-19. Из них 17 человек было решено госпитализировать, остальных – оставить на амбулаторном лечении.

Наибольшее число инфицированных выявили в Набережных Челнах – 13 человек. В Казани коронавирусом заразились 9 человек, в Нижнекамском районе – 4, в Актанышском – 3, еще в четырех районах – по 1-2 случая.

Всего в Татарстане за всю пандемию зарегистрировано 19 528 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 16 582 человека, в том числе 72 за минувшие сутки. Умерли 423 человека.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

Полина Петрова, "Ъ-Казань"