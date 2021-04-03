Министр и губернатор передали древнюю икону в ярославский монастырь

В Ярославский Спасо-Афанасиевский мужской монастырь после реставрации возвращена икона «Спас Нерукотворный» XVI – XVII веков, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Передали икону в монастырь губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и министр культуры РФ Ольга Любимова. Участвовавший в церемонии передачи иконы митрополит Ярославский и Ростовский Вадим поблагодарил губернатора и министра за помощь в реставрации иконы и возвращении ее в монастырь.

«Более четырехсот лет назад она освятила формирование в Ярославле народного ополчения, собиравшегося для освободительного похода на Москву. Образ долгие годы находился в музейных запасниках и требовал серьезной реставрации. Мы нашли возможность восстановить икону, чтобы она смогла стать главной святыней возрождающегося монастыря»,— отметил господин Миронов.

В пресс-службе уточнили, что с 2018 до 2020 год икона проходила исследование в Ярославском художественном музее, а затем реставрацию в Государственном научно-исследовательском институте реставрации в Москве. Сейчас икона помещена в специализированный климатический киот. Для его круглосуточной охраны установлена многоуровневая охранно-пожарная сигнализация, а также видеонаблюдение. Икона остается в составе Государственного музейного фонда.

В XVII – начале XX века икона «Спас Нерукотворный» являлась чтимой реликвией приходской Спасо-Пробоинской церкви. На месте обретения образа в 1616 году в память об освобождении России от поляков в период Смутного времени был основан Кирилло-Афанасиевский мужской монастырь.

"Ъ-Ярославль" сообщал, что в ноябре 2020 года Кирилло-Афанасиевский мужской монастырь был переименован в Спасо-Афанасиевский Ярославский. Пресс-секретарь Ярославской епархии иерей Александр Сатомский рассказывал, что историческое именование монастыря Афанасьевский, также, в ряде документов монастырь фигурировал как Спасо-Афанасиевский. Во время возобновления деятельности монастыря в 2005 году он получил название Кирилло-Афанасьевский.

Дарья Сабаева