На улице в центре Челябинска почти на месяц ограничат движение

В Челябинске с 5 апреля частично закроют движение транспорта по улице Цвиллинга рядом с торгово-развлекательным комплексом «Куба». Ограничения связаны с капитальным ремонтом канализационного коллектора, сообщает пресс-служба администрации города. Они будут действовать до 27 апреля. Движение транспорта организуют по противоположной стороне дороги (по направлению к площади Революции). Работы ведет подрядная организация ООО «Технопоток». Автомобилистов просят заранее планировать маршрут и выбирать пути объезда.