На Кубани за сутки выявили 111 новых случаев коронавируса

За последние 24 часа в Краснодарском крае выявили 111 новых случаев коронавируса, сообщают в оперштабе региона. Общее число заболевших COVID-19 на Кубани достигло 42 699. Выздоровели за сутки 76 человека, скончались 12 пациентов. За весь период пандемии в крае зафиксировано 2 357 летальных исхода, выздоровели 37 482 человека.

По количеству вновь выявленных случаев COVID-19 на первом месте находится Сочи - 32. Краснодар занимает второе место с 30 новыми заболевшими. Далее следуют Лабинский район (8), Новороссийск (7), Динской район (6). По четыре новых пациента зарегистрировали в Геленджике, Анапе и Выселковском районе. В Тихорецком и Кореновском районах - по три, в Туапсинском и Тимашевском - по два. По одному – в Армавире, Горячем Ключе, Ленинградском, Темрюкском, Новопокровском и Мостовском районах.

В России за минувшие сутки выявлено 9 021 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заразившихся увеличилось до 4 572 077 человек. Скончались за сутки 384 россиянина, за весь период пандемии жертвами коронавируса в стране стали 100 017 жителей страны.

Наталья Решетняк