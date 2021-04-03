СКР ходатайствует о домашнем аресте депутата ярославской облдумы Романа Фомичева

Сегодня, 3 апреля в Кировский районный суд Ярославля от следственных органов поступило ходатайство об избрании меры пресечения в отношении ранее задержанного депутата Ярославской областной думы Романа Фомичева, сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда. Следствие просит отправить господина Фомичева под домашний арест.

«В Кировский районный суд города Ярославля 3 апреля 2021 года поступило ходатайство следователя об избрании в отношении Романа Фомичева, подозреваемого в совершении преступления по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере), меры пресечения в виде домашнего ареста»,— говорится в сообщении пресс-службы областного суда.

По данной статье предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что депутат Ярославской областной думы Роман Фомичев был задержан сотрудниками следственного управления СК России по Ярославской области по подозрению в коррупционном преступлении.

«Сотрудники следственного управления СК России по Ярославской области задержали депутата Ярославской областной Думы Романа Фомичева. Он подозревается в совершении коррупционного преступления, выявленного сотрудниками ФСБ России»,— говорится в сообщении пресс-службы следственного управления.

Уведомление о возбуждении уголовного дела в отношении Романа Фомичева поступило также и в Ярославскую областную думу. Председатель облдумы Михаил Боровицкий отметил, что до вынесения обвинительного приговора у думы нет оснований рассматривать вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Романа Фомичева.

“Ъ-Ярославль” сообщал, что 2 апреля региональное отделение партии «Единая Россия» приостановило членство в партии ранее задержанного правоохранительными органами депутата Ярославской областной думы Романа Фомичева.

Роман Фомичев является депутатом областной думы уже два созыва. В областном парламенте он возглавляет комитет по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству.

Дарья Сабаева