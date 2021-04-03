Концерн «Ростеха» и «Сага Роботикс» намерены выпускать автоматы

АО «НПП "Сигнал"», входящее в концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех», подписало соглашение с «САГА Роботикс» о совместной реализации проектов в области цифровых систем самообслуживания и банковского оборудования.

Как сообщил Константин Мовчан, замгендиректора по развитию АО «НПП “Сигнал”», в следующем году планируется выпуск первых российских банкоматов.

Взаимодействие сторон направлено на координацию научных исследований в интересах развития промышленного комплекса для производства устройств с функцией биометрического распознавания, банкоматов, а также других электронных устройств. Совместная работа позволит повысить качество комплектующих, используемых при сборке банковского оборудования и цифровых систем самообслуживания, обеспечивать их регулярные поставки и осуществлять разработку и тестирование новейших решений.

«Данное сотрудничество представляет взаимный интерес, в том числе в части комплексного решения задач для развития радиоэлектронной промышленности и диверсификации предприятий ОПК. Банковская отрасль – это драйвер цифровой экономики, и банковская техника используется не только в банковских учреждениях, но применяется в торговых точках, на предприятиях и АЗС, в обменных пунктах и местах, где производится оплата. Вместе с «Сага Роботикс» мы готовы предоставить полный спектр работ, повысить качество комплектующих, используемых при сборке высокотехнологичного банковского оборудования, обеспечить их регулярные поставки и участвовать в разработке и тестировании новейших устройств для информатизации общества», – сказал первый заместитель генерального директора концерна «Автоматика» Андрей Моторко.

«САГА Роботикс» производит банкоматы с 2015 года, однако пока они не получили сертификацию Минпромторга как отечественная продукция, пояснил гендиректор компании Андрей Жолобов.

«Мы ориентируемся на то, что в следующем году выпустим 2000 штук банкоматов»,— заявил господин Мовчан. Он планирует, что покупателем могли бы стать российские банки, так как отечественные банкоматы могут быть примерно на 10% дешевле иностранных аналогов.

По оценкам «НПП "Сигнал"», потребность в банкоматах составляет в России почти 20 тыс. устройств в год. В 2021 году правительство РФ установило квоты на закупку отечественных кассовых терминалов и банкоматов, приобретаемых в рамках госзакупок и госкомпаниями, в 18% на 2021 год и в 20% в 2022-2023 гг., поэтому потребность в отечественных банкоматах для госбанков может составить 5 тысяч в год.

Стороны нацелены на достижение 20% локализации производства банковского оборудования в России к 2022 году и на дальнейшее повышение до 80% к 2025 году.

Алина Лаврикова