В Тюменской области зарегистрировано 55 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Тюменской области выявили 55 новых случая заражения коронавирусной инфекции, шесть человек скончались. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с заболеванием.

Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 33 764 человек. Более 31,8 тыс. пациентов выздоровели, еще 409 больных скончались. Напомним, коронавирусные ограничения в Тюменской области продлены до 25 марта.

В России за минувшие сутки зарегистрировали еще 9 021 случай COVID-19. С начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились 4 572 077 россиян. Из них более 4,1 млн человек выздоровели, 100 017 пациентов скончались.