В Петербурге почтут память жертв теракта в метро

В субботу, 3 апреля, в Петербурге пройдут памятные мероприятия, приуроченные к четвертой годовщине теракта в городском метрополитене.

В Троице-Измайловском соборе пройдет панихида по погибшим, к мемориальной доске на станции «Технологический институт» возложат цветы.

3 апреля 2017 года в вагоне петербургского метро, на перегоне между стациями «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел взрыв. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. В результате теракта погибли 15 человек, более ста пострадали.