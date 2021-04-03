Еще 21 случай COVID-19 подтвердился на Ямале

За прошедшие сутки в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) был выявлен 21 случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с заболеваеним.

С начала пандемии COVID-19 подтвердился у 38 057 человек, более 36,6 тыс. пациентов выздоровели, 408 больных скончались.

Напомним, ранее в ЯНАО сняли ограничение на работу ночных клубов и разрешили проводить праздники в помещениях школ, детсадов и колледжей. Режим самоизоляции стал носить рекомендательный характер, а масочный режим, социальное дистанцирование и ограничение на проведение массовых мероприятий продлили до 30 апреля.

В России за минувшие сутки зарегистрировали еще 9 021 случай COVID-19. С начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились 4 572 077 россиян. Из них более 4,1 млн человек выздоровели, 100 017 пациентов скончались.