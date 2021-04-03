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Петербург выйдет на рубеж по уровню коллективного иммунитета по COVID-19 к лету

Петербург к лету выйдет на рубеж по уровню коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции. Об этом заявил вице-губернатор города Владимир Княгинин.

По его словам, при таком варианте развития событий большинство запланированных массовых мероприятий будут проведены очно, сообщает «Фонтанка.ру».

Напомним, что согласно данным межведомтсвенного координационного совета по противодействию распространению коронавирусу, за неделю в Петербурге, по данным на 2 апреля, по сравнению с прошлой пятницей, на 3,51 % увеличилось число госпитализаций.

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