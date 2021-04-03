Обозреватель “Ъ FM” Настя Ройзман рассказывает, почему модный дом принял решение уйти из социальных сетей.

Bottega Veneta рассказали, для чего удалили аккаунты во всех соцсетях.

Как оказалось, бренд решил пойти нетривиальным путем и создать свой собственный диджитал-журнал. Новые номера «Issued by Bottega» будут появляться раз в три месяца. Первый выпуск на специальном сайте можно полистать уже сейчас. В нем совсем нет текстов, все построено на визуале: фотографиях и коротких роликах, которые создавали разные художники.

Креативный директор Bottega Veneta Дэниел Ли заявил, что в соцсетях весь контент однотипен и однороден: «Я вкладываю огромную мысль в то, что делаю, а они чересчур упрощают результат». Поэтому было решено делать что-то более вдумчивое.

Напомню, в январе модный дом неожиданно удалился из Instagram, Facebook и Twitter. Тогда выдвигались различные версии: от хакерского взлома до новой маркетинговой стратегии. Одно из главных предположений звучало вполне реалистично: дескать, бренд отныне хочет продвигаться в соцсетях через инфлюенсеров. Следуя этой версии, кто-то, к примеру, подсчитал, сколько снимков с новой сумкой марки выложила Роузи Хантингтон-Уайтли — 39 штук!

Но все оказалось куда замысловатее. Учитывая, что подписаться на издание пока нельзя, как и добавить его в какую-нибудь ленту, такой экстравагантный способ коммуникации бренда с потребителем может оказаться не слишком хорошей идеей.