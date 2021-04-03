За сутки в Свердловской области коронавирус диагностировали у 133 человек

В Свердловской области за минувшие сутки было подтверждено 133 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, еще девять человек скончались, сообщил источник “Ъ-Урал”.

По данным на 3 апреля, число инфицированных в регионе с начала пандемии достигло 82 915 человек, более 76 тыс. пациентов выздоровели, 2 762 больных скончались.

Отметим, что с конца марта власти Свердловской области отменили обязательный режим самоизоляции, теперь для жителей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, он носит рекомендательный характер. При этом в регионе продолжает действовать масочный режим и социальное дистанцирование.