В Ярославле планируют отремонтировать ТЮЗ по нацпроекту за 577 млн рублей

В Ярославле подготовлена проектно-сметная документация на ремонт здания театра юного зрителя имени Виктора Розова и Ярославский театр кукол, сообщили в пресс-службе правительства Ярославской области. Ремонт здания ТЮЗа обсудили 2 апреля губернатор Дмитрий Миронов и министр культуры России Ольга Любимова. По словам главы региона, стоимость работ по ремонту ТЮЗа оценивается в 577 млн руб.

Губернатор рассказал, что Ярославская область уже подала заявку на включение данного объекта в национальный проект «Культура».

«В результате реконструкции будут получены новые сценические возможности, что позволит обновить формы работы, создать уникальное творческое пространство, интересное молодым людям»,— отметил господин Миронов.

Глава Минкультуры поддержала инициативу губернатора.

«Ярославская область давно и успешно с нами сотрудничает. Благодарю вас за бережное отношение к памятникам культурного наследия, к учреждениям культуры и за работу в рамках нацпроекта “Культура”. И мы будем рады, если Ярославский театр юного зрителя и театр кукол примут участие в нацпроекте “Культура”»,— сказала госпожа Любимова.

По словам Дмитрия Миронова, всего в 2021 году на финансирование сферы культуры в регионе предусмотрено 3.5 млрд руб.

Дарья Сабаева