В Сочи разработают два сценария празднования 9 Мая

Глава Сочи Алексей Копайгородский поручил разработать два сценария празднования 76-летия Победы в Великой Отечественной войне, об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Если ковидные ограничения в мае ослабят, то проведем дату с максимально возможным охватом. В любом случае мы обеспечим все меры защиты и проведём на курорте акции "Георгиевская ленточка" и "Свеча памяти", а 9 Мая возложим цветы на мемориалах во всех районах города», - отметил мэр.

Кроме того, до конца апреля на курорте отремонтируют 130 памятников военной истории, ветераны пройдут углубленный медицинский осмотр в рамках проекта «Санаторий на дому», в Центральном районе появится граффити с изображением фронтовика, Героя России Павла Сюткина, далее изображения героев появятся во всех районах Сочи.

Как писал “Ъ-Кубань”, на парад Победы в Новороссийске допустят зрителей, привившихся от коронавируса.

Наталья Решетняк