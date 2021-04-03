В Петербурге заняты 80% коек для пациентов COVID-19

В Петербурге в настоящее время насчитывается 5 347 коек для пациентов с COVID-19 и пневмониями. Из общего фонда свободны 1 009 коек (18,9 %).

По данным городского межведомственного координационного совета по противодействию распространению коронавиурса, 28% госпитализированных (164 человека) находятся на ИВЛ.

За неделю в Петербурге на 7,87%. снизилось количество заболевших COVID-19, но, по данным на 2 апреля, по сравнению с прошлой пятницей, на 3,51 % увеличилось число госпитализаций. На 35,79% снизилось число пациентов, которые выздоровели.

В Смольном добавили, что вероятность нового роста заболеваемости сохраняется.