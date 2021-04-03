03 апреля, суббота
Войти в профиль
Пермь. Прикамье

Коротко

Новости

все новости

События

Чистый убыток Александровского машзавода превысил годовую выручку

АО «Александровский машиностроительный завод» (АМЗ) опубликовало отчет о финансовых результатах за 2020 год. Выручка общества составила 160 млн руб., годом ранее — 236,3 млн руб. Чистый убыток предприятия за год вырос со 188,1 до 210,8 млн руб.

АО «АМЗ» производит горно-шахтное оборудование. Последние несколько лет находится в сложном финансовом положении: с 2015 года в арбитражном суде длится процесс, в рамках которого кредиторы АМЗ пытаются добиться банкротства завода. АМЗ контролируется семьей председателя совета директоров АО Геворга Меграбяна.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Партнерский проект

приложение

Интервью

Пресс-релиз

Профиль пользователя