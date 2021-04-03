В ХМАО за сутки было выявлено 72 новых случая COVID-19

На территории Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) за минувшие сутки было подтверждено 72 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, один пациент умер.

По данным регионального оперативного штаба, COVID-19 был диагностирован у жителей 16 муниципалитетов. Большинство случаев зарегистрировано в Сургуте (13), Ханты-Мансийске (11). На момент выявления у 55 человек были симптомы ОРВИ, у 15 диагностирована пневмония, еще двое переносили болезнь в бессимптомной форме.

Всего с начала пандемии в Югре было зарегистрировано 54 396 случаев коронавируса, более 52,9 тыс. пациентов выздоровели, 784 больных умерли.