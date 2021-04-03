Еще две женщины с коронавирусом скончались в Удмуртии

В Удмуртии зафиксировали смерть двух женщин 77 лет и 81 года с коронавирусом. За сутки зарегистрировали 76 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе у семи детей до 14 лет, 16 человек старше 65 лет, сообщает оперативный штаб республики. Диагноз подтвердился у 40 жителей Ижевска, 10 жителей Глазова, пяти жителей Можги, пяти жителей Игринского района, трех жителей Якшур-Бодьинского района, трех жителей Сарапульского района, по два случая зарегистрировано в Сарапуле, Дебесском и Сюмсинском районах, по одному случаю — в Балезинском, Малопургинском, Можгинском и Завьяловском районах.

74 человека выздоровели. 48 221 человек всего вакцинировали, из них 35 167 получили второй компонент.

Всего на 3 апреля в Удмуртии зарегистрировано 30 981 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции, 27 519 человек выздоровели, 388 скончались. 2 588 заболевших находятся в удовлетворительном состоянии, 397 средней степени тяжести, 89 в тяжелом состоянии.