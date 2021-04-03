Верховный суд смягчил приговор члену тюменской банды, похищавшей бизнесменов

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда смягчила приговор участнику банды, похищавшей тюменских бизнесменов ради выкупа. Банда орудовала в 2010-2018 годах. Ее члены похищали людей, заставляли их на камеру убивать людей, а потом вымогали деньги, угрожая передать видео с убийством полиции. Как было установило следствие, все убийства были инсценировками. Всего было похищено четыре человека, двое из которых убиты. Преступников задержали в 2018 году после того, как в полицию обратился один из потерпевших, который сообщил, что неизвестные вынудили его застрелить человека, а теперь требуют с него 20 млн руб.

В 2019 году все члены банды были приговорены приговором Тюменского облсуда на сроки от 5 до 15 лет колонии строгого режима. Они были признаны виновными в бандитизме, убийстве, похищении людей, краже, вымогательстве и ряде других преступлений. Отдельно судили главаря банды Сергея Леонтьева, который получил 16 лет колонии. Его подельник Федор Савельев, осужденный к 15 годам колонии, последний год пытается снизить срок заключения, считая его слишком суровым. В феврале 2020 года в апелляции ему удалось снизить срок до 14,6 года колонии.

Как следует из приговора, Федор Савельев был осужден в том числе за похищение двоих бизнесменов, одним из которых был владелец компании по производству агрохимической продукции Леонид Хазан. Он был убит при похищении. Как следует из материалов дела, Савельев избил его палками, в том числе проломив череп. Федор Савельев посчитал необоснованным осуждение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) в отношении Леонида Хазана, поскольку он и так признан виновным по п. «в» ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека, причинение ему смерти по неосторожности). В кассационной жалобе он также настаивал, что при назначении наказания суд не учел, что он признал свою вину по ч. 2 ст. 209 УК РФ (бандитизм), но его роль в банде не была активной, поэтому назначенное наказание не соответствует степени его общественной опасности и является суровым.

Коллегия по уголовным делам Верховного суда посчитала вынесенный ранее приговор законным, но частично его изменила. Так, из приговора исключили наказание в виде семи лет колонии за причинение смерти по неосторожности при похищении Леонида Хазана (п. «в» ч. 3 ст. 126 УК РФ) и заменили его на недоведенное до конца похищение человека, совершенное организованной группой (по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ) в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы. Таким образом, путем частичного сложения наказаний, окончательно Федору Савельеву назначили 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на год.

Татьяна Дрогаева