Президент РАН объяснил важность вакцинации от COVID-19 для пожилых людей

Пожилые люди в России должны обязательно привиться от COVID-19, потому что среди этой возрастной категории самый высокий процент смертности от заболевания, заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев. По его словам, вакцинация пожилых людей также поможет сформировать популяционный иммунитет.

«Вакцинацию надо обязательно проводить, потому что мы все сейчас пришли к выводу, что коронавирус — это надолго, нам придется с ним сосуществовать. И вакцинация в отношении коронавируса должна быть, точно так же как вакцинация от гриппа, которая проводится ежесезонно»,— сказал господин Сергеев в интервью «РИА Новости».

«Государство понимает, что старшее поколение — это наиболее уязвимая группа в плане самого неблагоприятного исхода болезни, и старается максимально уберечь этих людей от потенциально опасных контактов»,— отметил президент РАН. Тем не менее, прививаться пожилым необходимо, так как после снятия ограничений они рискуют заразиться, добавил он.

Глава РАН рассказал, что сам перенес вакцинацию незаметно. В прошлом году ему исполнилось 65 лет. Он призвал пожилых людей не бояться прививаться от COVID-19 и не опасаться нежелательных реакций после прививки.

Сейчас в России зарегистрированы три вакцины от COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Вакцинация производится в основном двухкомпонентным препаратом «Спутник V».

О предложении Минтруда ослабить требования к вакцинации — в материале “Ъ” «Вакцинация сходит с дистанции».