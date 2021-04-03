За год «Стройпанелькомплект» значительно увеличило выручку и прибыль

АО «Стройпанелькомплект» раскрыло годовую бухгалтерскую отчетность за 2020 год. По данным отчета, выручка компании за минувший год составила 2,01 млрд руб. – это более чем в 3 раза больше выручки 2019 года. Чистая прибыль «Стройпанелькомплекта» за 2020 год равняется 22,8 млн руб. – это более чем в 5 раз больше показателей 2019 года.

Отметим, что в 2019 году СПК получило 578,5 млн руб. выручки и 3,8 млн руб. чистой прибыли.

«Стройпанелькомплект» занимается панельным домостроением с 1961 года. Сейчас это строительный холдинг, который выполняет одновременно функции заказчика, застройщика, подрядчика и инвестора. Реализует проекты в сфере жилищного строительства в Перми и Пермском крае. Акционерами общества являются гендиректор Виктор Суетин (33,45%), Ирина Суетина (38,6%) и ООО «Новис» (15%; единственный владелец – Виктор Суетин). В прошлом году СПК сдал в регионе порядка 67 тыс. кв. м жилья. По данным отчета, основную деятельность «Стройпанелькомплект» в 2020 году вел в качестве генподрядчика и техзаказчика на объектах в Кондратово, во Фролах, в Курье, на ул. Ординской и на Вышке-2.