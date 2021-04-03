Синоптики спрогнозировали потепление и солнечную погоду в ЦФО

Жителей Центрального федерального округа (ЦФО) в начале следующей недели ожидает солнечная погода. Температура воздуха днем будет достигать +13°C , сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Сложная погода осталась в конце рабочей недели, в выходные начинается постепенное улучшение. В воскресенье солнце уже будет светить в течение половины суток. Хорошее, теплое, апрельское. В понедельник будет повышение температуры до 8-10 градусов тепла, а к среде она вырастет уже до +13°C»,— сообщил он (цитата по ТАСС).

Первая половина следующей недели будет без осадков. В то же время температуры ночью будут от 0°C до -5°C.