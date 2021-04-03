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10 апреля 2021
Pitti Insights. Как индустрия мужской моды переживает пандемию
14 апреля 2021
Апрельские тезисы. Коммерческая недвижимость
15 апреля 2021
Ответственность менеджмента при банкротстве: итоги 2020
16 апреля 2021
Апрельские тезисы. Жилая недвижимость
23 апреля 2021
Теория и практика сделок M&A
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30.03.2021 г. Kommersant Invest Day. Сессия 2
Онлайн-конференция ИД «Коммерсантъ»
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Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
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