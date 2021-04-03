Владельца строительной компании «Победа» в Чебоксарах приговорили за обман дольщиков на 442 млн рублей

Калининский райсуд Чебоксар в пятницу признал бывшего директора строительного ООО «Победа» и бывшего депутата Чебоксарского горсобрания Виктора Шмакова виновным по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями руководителя коммерческой организации), ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация и отмывание) и ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере) и приговорил его к пяти годам колонии общего режима, сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Чувашии Евгения Кузнецова.

Как установил суд, в январе 2016 года осужденный, являвшийся владельцем и директором строительного ООО «Победа», возводившего многоквартирный жилой дом для дольщиков по чебоксарской улице Калинина, по фиктивному договору купли-продажи вывел из собственности компании земельный участок, предназначенный для автопарковки и благоустройство возводимого дома. Он переоформил землю на другую подконтрольную фирму под видом погашения задолженности в размере 33,5 млн руб. за работы.

Эта махинация привела к уменьшению активов ООО «Победа», образованию у фирмы кредиторской задолженности и к невозможности завершения строительства дома для дольщиков. ООО «Победа» в 2018 году было признано банкротом, в нем было введено конкурсное производство.

Через месяц – в феврале 2016 года – Виктор Шмаков «для придания правомерного вида владению земельным участком и ввода его в легальный экономический оборот» «организовал» разделение земельного участка на два с последующей их продажей еще одной подконтрольной ему фирме, «номинальным директором которой являлась его родственница». В марте 2018 года осужденный через нее заключил фиктивные договора купли-продажи этих участков в общей сложности на более 66 млн руб., а полученными от аферы деньгами - «распорядился по собственному усмотрению».

Кроме того, Виктор Шмаков в 2017 году мошеннически получил от покупателя квартиры в возводимом его фирмой доме деньги и «товарно-материальные» ценности более чем на 800 тыс. руб., которые похитил.

Помимо этого осужденный в 2017 году взял у знакомого в долг 450 тыс. руб., необходимые «якобы для принятия участия его фирмы в аукционе на строительство жилых объектов» в Москве, пообещав ему, что вернет взятые у него деньги «в двойном размере вне зависимости от итогов конкурса». Однако долг не вернул, мошеннически похитив деньги.

В результате преступных действий осужденного возводимый ООО «Победа» многоквартирный дом в Чебоксарах для дольщиков не был достроен, в итоге он нанес признанным по делу потерпевшими более семидесяти дольщикам и кредиторам ущерб в общей сложности на более 442 млн руб.

Как сообщил «Ъ-Казань» старший помощник прокурора Чувашии Алексей Якушевич, осужденный своей вины не признал ни по одному инкриминируемому ему преступному эпизоду. Получить комментарии у адвоката осужденного пока не удалось.

Как пояснили в СУ СКР по Чувашии, после того, как вскрылись махинации осужденного, не достроенный дом был передан для завершения строительства НО «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства в Чувашской Республике», в результате дом в ближайшее время будет введен в эксплуатацию и дольщики получат в нем квартиры.

Олег Ерусланов, "Ъ-Казань"