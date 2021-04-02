В Ярославской области паводком затопило автомобильную дорогу

В Ярославской области из-за подъема уровня воды в реке Курбъ в Пригородном сельском поселении городского округа Переславль-Залесский произошел перелив через участок автодороги между селом Новое и деревней Леонтьево, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону. В результате затопления участка дороги затруднено транспортное сообщение с деревнями Леонтьево и Ченцы. В МЧС уточнили, что повышение уровня воды в реке произошло из-за интенсивного снеготаяния.

По словам главы города Переславля-Залесского Ирины Строкиновой, дважды в день, по утрам и вечерам спасатели помогают местным жителям переправляться через затопленный участок.

В пресс-службе отметили, что ситуацию контролирует главное управление МЧС России по региону. Ведется мониторинг гидрологичеческой и ледовой обстановки.

По информации ведомства, в настоящее время нет подтоплений в жилых секторах населенных пунктов, а также на объектах экономики, расположенных на берегах Угличского, Рыбинского и Горьковского водохранилищ.

Антон Антонов