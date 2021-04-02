Бизнес почувствовал рост

Выручка татарстанских компаний за первые два месяца 2021 года достигла 1,07 трлн руб. Это почти на 15% больше, чем годом ранее. Об этом говорится в исследовании FinExpertiza. Его авторы пришли к выводу, что «бизнес не только вернулся к допандемийным показателям выручки, но и начал зарабатывать больше». Опрошенные «Ъ-Казань» предприниматели и эксперты считают, что такое увеличение оборота обусловлено, прежде всего, ростом цен и увеличением экспорта. Они констатируют, что на внутреннем рынке восстановление происходит более медленными темпами, поскольку население перешло в «режим экономии».

Аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza опубликовала исследование, согласно которому «выручка российского бизнеса превысила допандемийный уровень». Так, обороты российских компаний в январе-феврале 2021 года составили 34,7 трлн руб. (данные Росстата). Это на 3,2 трлн руб., или на 10,1%, превышает показатель аналогичного периода прошлого года, говорится в исследовании.

При этом в Татарстане рост выручки был еще выше — 14,9%. Если год назад в январе-феврале оборот компаний региона составлял 930 млрд руб., то теперь он достиг 1,07 трлн руб. «Таким образом, бизнес не только вернулся к допандемийным показателям выручки, но и начал зарабатывать больше, чем перед наступлением коронавирусного кризиса»,— пришли к выводу в FinExpertiza.

Выручка компаний выросла в 71 регионе из 85. Наилучшую динамику показал Дагестан: местные предприятия нарастили обороты на 66,4% по сравнению с январем-февралем прошлого года. Затем идут Республика Алтай (+31,3%) и Тамбовская область (+29,9%). Москва оказалась на восьмом месте с ростом оборотов предприятий на 23% (до 9 трлн руб.). При этом в Приволжском федеральном округе по росту выручки Татарстан обогнала лишь Пензенская область (здесь оборот предприятий увеличился на 15,6%). А вот в соседней с Татарстаном Башкирии оборот компаний, наоборот, сократился на 8,2%. В Нижегородской области сокращение составило 22,4%.

Наибольший темп роста выручки наблюдался в сфере персональных услуг (ремонт компьютеров, химчистки, парикмахерские, салоны красоты, сауны и т. д.). На фоне отсутствия серьезных ограничений предприятия увеличили обороты сразу на 64,7%, говорится в исследовании. В абсолютном выражении максимальный прирост оборота произошел в сфере оптовой и розничной торговли (категория включает в себя в том числе торговлю сырьевыми товарами), а также у обрабатывающих производств и энергетических предприятий. «Из-за структурных особенностей российская экономика, с ее большой долей госсектора и сырьевой промышленности, пострадала в разгар коронакризиса не столь существенно по сравнению с другими крупными странами. Однако в силу этих же причин восстановление предприятий, как и доходов населения, не будет быстрым»,— говорит президент FinExpertiza Елена Трубникова.

«Сравнивать январь-февраль с прошлым годом не совсем правильно, потому что до марта 2020 года пандемии не было»,— говорит председатель татарстанского отделения Партии роста Олег Коробченко (возглавляет в Набережных Челнах группу компаний «Кориб», которая является дилером КамАЗа). Однако соглашается, что «экономика начала прирастать, хотя есть провалы по цене энергоносителей и металлов». По словам господина Коробченко, в частности, «начался рост экспорта: зерно, сельскохозяйственная продукция, автокомпоненты». «Доллар вырос, цены выросли»,— объясняет он увеличение выручки торговых предприятий. При это он отмечает, что внутреннее потребление до сих пор не восстановилось: «Я думаю, что здесь роста нет».

Главный аналитик группы компаний «Алор» Алексей Антонов отмечает, что «налицо более быстрое восстановление экономик тех регионов, где выше доля неформальной экономики». В их числе он назвал Татарстан, Дагестан, Алтай, Ставропольский край. Также он указал, что «в российской экономике в целом очень велика доля государства и госкомпаний (около 80%), а также высока доля сырьевых предприятий, которые не страдают от локдауна и легко восстанавливают уровень производства после отмены ограничений». Вместе с тем в стране «нет развитых потребительских спроса и предложения, и население легко переходит в режим экономии, вспоминая кризисы 2014, 2008 и 1998 годов, легко сокращает расходы и доходы». Он полагает, что на «возврат к расширенной программе потребления» уйдет не менее трех лет. «Говоря обобщенно, в сырьевой экономике сектор услуг развит слабо, а значит, он не сильно сокращается в кризис и слабо растет в период высоких цен на нефть. Татарстан и его бюджет сильно зависят от цен на нефть и объемов добычи, а цена нефти все-таки непрерывно растет уже почти год, с минимумов апреля 2020 года в $16 за баррель Brent до текущих локальных максимумов возле отметки $70 за баррель»,— заключил господин Антонов.

Добавим, что, по данным Татарстанстата, годовая инфляция в Татарстане по итогам января-февраля 2021 года достигла 5,3%, при этом цены производителей промышленных товаров выросли на 10,9%. Индекс промышленного производства составил лишь 97%, в то время как объем отгруженных товаров собственного производства вырос на 13,1% (до 493,4 млрд руб.).

Кирилл Антонов