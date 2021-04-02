K-pop расширяет границы

Лейбл группы BTS заплатит $1 млрд за компанию менеджера Джастина Бибера. Южнокорейская корпорация HYBE покупает американскую компанию Ithaca Holdings. BTS — самая популярная группа в мире, которая выступает в жанре k-pop. В прошлом году они заняли три первых места в чарте Billboard Hot 100 и впервые в истории жанра получили номинацию Grammy. Чего ждать от южнокорейского лейбла в США? Расскажет Сергей Гусев.



Семь южнокорейских парней с макияжем приносят музыкальному гиганту HYBE Corporation около 90% прибыли. Речь о группе BTS: их песни регулярно возглавляют хит-парады, они проводят крупнейшие платные онлайн-шоу в истории. А в прошлом году Bangtan Boys, «пуленепробиваемые мальчики», получили четыре награды престижной премии MTV, в том числе за лучшую песню — трек Dynamite вышел в августе 2020 и за полгода набрал почти миллиард просмотров на YouTube.

Несколько дней назад лейбл группы был переименован из Big Hit Entertainment в HYBE. В прошлом году компания провела триумфальное IPO — они удвоили капитализацию и стали стоить более $8 млрд. Теперь HYBE расширяет свое влияние на Западе: за американскую Ithaca Holdings компания готова отдать более $1 млрд. Впрочем, в западной прессе сделку называют объединением, и это похоже на правду, говорит музыкальный журналист Евгений Бабичев: «Это просто коллаборация. Свое творчество легче продвигать через лейблы артистов, которые известны на том или ином континенте. Но выбор неслучаен. Это действительно компания, которая занимается продвижением артистов на ту же аудиторию, что и k-pop музыка».

В прошлом десятилетии гендиректор Ithaca Holdings Скутер Браун сделал звездами Джастина Бибера и Ариану Гранде. Теперь он станет участником совета директоров объединенной медиагруппы. Впрочем, личность Брауна неоднозначна: пару лет назад певица Тейлор Свифт обвиняла менеджера в махинациях с авторскими правами: «Мне сначала отказали в праве выкупить свою музыку. Затем продали весь мой каталог холдингу Скутера Брауна. Как мне сказали, сделку спонсировала семья Сороса. До сих пор никто из инвесторов не потрудился связаться со мной, чтобы это обсудить и узнать, что я думаю о новом владельце моего творчества. Скутер ни разу не позвонил мне. Те, кто знаком с ним, скажут: он же был так мил с нами. Но это происходит только, если у вас есть то, что ему нужно».

К звездной компании южнокорейцам не привыкать. У BTS уже есть совместные треки с американскими звездами, например, с Холзи, Ники Минаж и Джейсон Деруло. Аудитория знает их прекрасно, и ее предпочтения они не изменят, предполагает музыкальный обозреватель “Ъ” Борис Барабанов. Но внутри индустрии можно ждать перемен. «Корейцы, как японцы и китайцы, стараются делать универсальную международную поп-музыку. Но у них свои методы: большие фабрики, айдол-студии, агентства, где много артистов. И личность каждого из них не имеет такого большого значения, как в Америке или в Англии. Эти технологии, действительно, могут повлиять на остальной мир и уже это делают», — отмечает Барабанов.

Поклонников BTS, которые называют себя A.R.M.Y., считают одной из крупнейших субкультур в мире. У канала группы на YouTube уже 15 млрд просмотров, он входит в мировой топ-20 по этому показателю. Но сторонники BTS не просто поддерживают группу, речь идет о принятии южнокорейских ценностей, считает продюсер Иосиф Пригожин: «Корейцы — молодцы. Они сегодня лидируют и в музыке, и в технологиях.

Тот факт, что они начинают скупать крупные лейблы, говорит о том, что они собираются влиять на мировой рынок.

Любая хорошая покупка бесценна. Это колоссальный риск, но в продвижении национальной стратегии нет места для экономии».

Мотивы HYBE понятны: они хотят расширить свое влияние на большую аудиторию, ведь k-pop — это, прежде всего, философия, и, возможно, такая коллаборация распространит ее еще сильнее.

Даниил Бабкин