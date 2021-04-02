02 апреля, пятница
Войти в профиль
Краснодар. Кубань, Адыгея

Коротко

Новости

все новости

Партнерские проекты | все

Инвестиционные соглашения на 200 млн рублей заключили власти Новороссийска

Сегодня, 2 апреля 2021 года, власти Новороссийска заключили три инвестиционных соглашения на общую сумму 200 млн руб. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии.

Соглашения подписаны с ООО «Трюфельная долина» по созданию товаропроизводящей инфраструктуры и с ООО «Птицефабрика «Новороссийск» по строительству комбикормового завода производительностью 15 тонн в час.

Отмечается, что для строительства комбикормового завода  подобрана новая площадка в станице Раевской,  реализация проекта рассчитана на 2021 – 2023 годы. С ООО «Трюфельная долина» первое соглашение было подписано в 2014 году, в рамках которого создан черешневый сад. Согласно новому соглашению,  построят складские помещения площадью 10 тыс. кв м. Срок окончания строительства III квартал 2023 года. 

Ранее “Ъ-Кубань” писал, что в 2020 году власти Новороссийска заключили 31 инвестиционное соглашение на сумму порядка 27 млрд руб.

Наталья Решетняк


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Партнерский проект | все

Пресс-релиз | все

Профиль пользователя