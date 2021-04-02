Инвестиционные соглашения на 200 млн рублей заключили власти Новороссийска

Сегодня, 2 апреля 2021 года, власти Новороссийска заключили три инвестиционных соглашения на общую сумму 200 млн руб. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии.

Соглашения подписаны с ООО «Трюфельная долина» по созданию товаропроизводящей инфраструктуры и с ООО «Птицефабрика «Новороссийск» по строительству комбикормового завода производительностью 15 тонн в час.

Отмечается, что для строительства комбикормового завода подобрана новая площадка в станице Раевской, реализация проекта рассчитана на 2021 – 2023 годы. С ООО «Трюфельная долина» первое соглашение было подписано в 2014 году, в рамках которого создан черешневый сад. Согласно новому соглашению, построят складские помещения площадью 10 тыс. кв м. Срок окончания строительства III квартал 2023 года.

Ранее “Ъ-Кубань” писал, что в 2020 году власти Новороссийска заключили 31 инвестиционное соглашение на сумму порядка 27 млрд руб.

Наталья Решетняк