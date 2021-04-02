Всемирный банк увеличит финансирование проектов по борьбе с изменением климата

Всемирный банк намерен усилить финансовую поддержку проектов по борьбе с изменением климата на планете, говорится в заявлении его президента Дэвида Мэлпаса. Эти финансовые потоки руководство Всемирного банка хочет направить на выполнение целей Парижского соглашения по климату 2015 года.

Парижское соглашение — соглашение в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, регулирующее меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере с 2020 года.

«Крайне важно, чтобы группа Всемирного банка помогала странам в полной мере совмещать развитие и заботу о климате»,— приводятся в сообщении слова господина Мэлпаса.

Вчера, 1 апреля, взаимодействие по вопросу изменения климата обсудили в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман. Также возобновляется российско-американское взаимодействие в этой области.

О проблеме изменения климата — в материалах “Ъ”.