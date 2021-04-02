В 2021 году Кубань потратит на развитие отрасли образования порядка 50 млрд рублей

В 2021 году более 50 млрд руб. распределили между муниципалитетами Краснодарского края на развитие отрасли образования. Об этом заявила вице-губернатор Анна Минькова на коллегии краевого минобрнауки. Отмечается, что средства направили, прежде всего, на строительство, ремонт и оснащение школ и детских садов.

По словам госпожи Миньковой, в 2020 году на Кубани не останавливали ни одну социальную стройку, но есть вопросы по ряду незавершенных объектов. Например, в Кореновском районе на год перенесли строительство школы и детского сада, в Крымском районе отложили открытие школы. В Краснодаре открытие школы на улице Изобильной откладывается на год. Ряд городов и районов (Армавир, Горячий Ключ, Белоглинский и Северский районы) не подавали заявок на участие в госпрограммах в 2020 году по созданию мест в детсадах.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, дефицит мест в школах и детских садах Краснодара планируется ликвидировать в течение трех лет. «Таких темпов создания социальной инфраструктуры не было много десятилетий. Начиная с 2017 года, мы построили, реконструировали, выкупили и открыли 12 школ и 20 детских дошкольных учреждений на 12,9 тыс. мест. Только в 2020 году у нас было построено четыре школы и два детских сада. Еще один детсад перевели из частной собственности в муниципальную. Всего из разных источников мы приняли на баланс города 10 дошкольных учреждений», - заявил глава города Первышов.