Отель как лучше

Отельный рынок Прикамья постепенно восстанавливается — заполняемость и выручка отелей растут. Если весной и летом — в пик пандемии коронавируса — пермские отели были загружены на 25%, то сейчас, со снижением заболеваемости, этот показатель вырос в среднем до 50%. Сопоставимо увеличивается и выручка. В Перми и территориях региона растет деловая и культурная активность — это, а также надежды на дальнейшее улучшение эпидемиологической ситуации позволяют отельерам рассчитывать на восстановление доковидных показателей до конца года.



Представители гостиничного рынка Прикамья сообщают о постепенном восстановлении отрасли: заполняемость отелей увеличилась с 25% в пик пандемии COVID-19 в среднем до 50%. Примерно такими же темпами росла и выручка. При спокойной эпидемиологической обстановке к концу этого года отельеры рассчитывают нарастить загрузку и выручку до обычных показателей.

В апреле, после введения в Прикамье режима самоизоляции по коронавирусу, местные отели простаивали, а их владельцы несли убытки. Отели обслуживали только командировочных с подтверждающими документами. С послаблениями режима число постояльцев в отелях росло, а 5 августа краевые власти сняли ограничения с этого сегмента.

По словам участников гостиничного рынка, весной и летом средняя заполняемость отелей в регионе составляла 25–30%, осенью этот показатель начал повышаться. Однако в ноябре-декабре, с ростом заболеваемости COVID-19, загрузка и финансовые показатели отрасли стали падать. К примеру, в сентябре заполняемость отеля Aura City составляла около 40% от обычных параметров, и до конца года она так и не выровнялась. Выручка Aura City показала аналогичное снижение. Гостиница «Чусовская» завершила декабрь с загрузкой в 40%, и этот показатель директор заведения Станислав Кернер назвал хорошим, несмотря на то что в Чусовом отменили запланированные соревнования и гостей в городе в это время было меньше. По итогам года, гостиница «Чусовская» «сработала в ноль» — без убытков. При этом, по словам господина Кернера, во время режима самоизоляции в отеле смогли даже провести реконструкцию.

Holiday Inn и Gabrielhotel закончили 2020 год с загрузкой в 25% (от допандемийных показателей). По итогам года, выручка заведений упала в два раза, сообщил представитель владельцев Holiday Inn и Gabrielhotel Сергей Сташков. Собеседник отметил, что такой финансовый результат связан с тем, что Gabrielhotel во время пандемии был закрыт на полгода, а выручка Holiday Inn весной, летом, в ноябре и декабре из-за высокой заболеваемости коронавирусом стремилась к нулю.

«С февраля, когда в городе начались массовые и культурные мероприятия, увеличились активность и авиасообщение, заполняемость Aura начала восстанавливаться, и сейчас она составляет 50–57%»,— рассказала управляющая отелем Елизавета Янпольская.

После провала в январе-феврале март стал для гостиницы «Чусовская», по признанию гендиректора Станислава Кернера, «неплохим» месяцем — в городе прошли соревнования, и загрузка «Чусовской» составляла более 30%. В Holiday Inn и Gabrielhotel к нынешнему моменту этот показатель повысился до 50%.

Примечательна и ценовая политика пермских гостиниц: одни заведения в кризис понижали цены для постояльцев, другие, наоборот, повышали. Для сведения: по данным “Ъ-Урал”, в соседнем Екатеринбурге средняя стоимость размещения в гостиницах за минувший год выросла на 2–6% в зависимости от категории отеля. По словам Елизаветы Янпольской из Aura City, во время режима самоизоляции стоимость номеров в отеле уменьшили на 20%. Сейчас заведение вернулось к своей доковидной ценовой политике. «Чусовская» снизила на 10% стоимость проживания в номерах высшей категории, но повысила на номера самой востребованной категории — «стандарт-комфорт».

«В ноябре 2020 года мы экспериментально, несмотря на низкую загрузку, повысили цены примерно на 20–25%. Те, кто во время самоизоляции вынужден был поехать в командировку, готовы были платить больше, чтобы жить в безопасном отеле. Я считаю, эксперимент удался»,— поделился Сергей Сташков из Holiday Inn и Gabrielhotel.

По мнению господина Сташкова, если в 2021 году не произойдет ухудшения эпидемиологической ситуации, то к концу года, а возможно, и раньше, отели смогут вернуться к доковидным показателям. К примеру, гостинице «Чусовская» на этот год поставлена высокая планка — превысить допандемийные показатели 2019 года. «Гостиница имеет более 20% участия муниципалитета, поэтому все меры поддержки бизнеса в пандемию коронавируса прошли мимо нас. Мы взяли кредит, чтобы провести в гостинице реконструкцию, и теперь нам надо его возвращать»,— пояснил гендиректор «Чусовской» Станислав Кернер. Эксперты, опрошенные “Ъ-Прикамье”, отметили, что для роста регионального гостиничного рынка важны открытые границы с другими государствами, проведение в Прикамье массовых и культурных мероприятий.

Евгения Ахмедова